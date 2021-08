Cuiabá tem dois reforços para confirmar bom momento no Brasileirão

Cuiabá, MT, 26 (AFI) – Embalado por duas vitórias seguidas e podendo chegar ao quinto jogo invicto, o Cuiabá tem reforços para o jogo da próxima segunda-feira, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

Em relação ao time que ganhou do Palmeiras, por 2 a 0, na última rodada, o técnico Jorginho vai ter as voltas do lateral-direito João Lucas e do atacante Rafael Papagaio.

O primeiro cumpriu suspensão automática e foi substituído por Lucas Ramon, que fez uma boa partida diante do Verdão. Já Papagaio, que é opção no banco de reservas, não atuou por questão contratual, já que pertence ao clube paulista.

Depois de receber dois dias de folga após a vitória, o elenco do Dourado voltou aos treinamentos na última quarta-feira e Jorginho ainda comanda mais três atividades em solo mato-grossense.

No sábado pela tarde, a delegação embarca com destino à Fortaleza, onde o treinador ainda comanda o último treinamento no domingo, no CT do Ceará. É nessa atividade que Jorginho vai definir o time titular.

Na 14ª colocação, com 20 pontos, o Cuiabá tenta se distanciar da zona de rebaixamento e, quem sabe, entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.