Cuiabá treina no novo CT; veja fotos!

Cuiabá, MT, 05 (AFI) – Nesta quinta-feira, o elenco do Cuiabá estreou o primeiro campo construído no novo Centro de Treinamento das categorias de base do clube. O local passará a ser utilizado pelo time profissional daqui para frente, até a reforma do CT do Dourado.

Novo CT do Cuiabá

A área de 100 mil metros quadrados foi adquirida pelo clube em 2019 e fica próxima ao CT do Dourado, no Distrito Industriário, o que facilita a logística para o elenco se deslocar até o local.

A base do Cuiabá também irá utilizar o espaço, que tem a mesma grama da Arena Pantanal: a Bermuda Celebration. Em breve, o Dourado irá avançar com as obras para garantir toda a estrutura necessária aos atletas.

*Olhar Esportivo