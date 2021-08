Cuiabá x Athletico-PR – Cada um lutando por seu objetivo

Cuiabá, MT, 14 (AFI) – Cuiabá e Athletico-PR brigam por objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro, mas entram em campo neste domingo em pé de igualdade pelos recentes resultados. A partida válida pela 16ª rodada acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, a partir das 18h30.

Sem vencer há três jogos, o Cuiabá está na zona de rebaixamento, com 14 pontos e não depende apenas de si para sair da degola. Já o Athletico-PR vem de duas derrotas – três contando a Sul-Americana – e, com 23 pontos, precisa voltar a ganhar para não deixar o G6.

DÚVIDA NA FRENTE

Se por um lado Jorginho já definiu os titulares do sistema defensivo, o mesmo não pode se dizer do meio-campo para frente. O treinador deve mexer mais uma vez no setor depois do empate em casa com o Bahia, por 1 a 1, em casa.

O meia Camilo não teve boa atuação e será substituído por Danilo Gomes. No ataque, Clayson retorna após cumprir suspensão automática no lugar de Jonathan Cafu. Felipe Marques, que entrou no decorrer do jogo contra o Bahia e foi expulso, está de fora.

VAI POUPAR?

Em meio a disputa por uma vaga na semifinal da Sul-Americana – na quinta-feira recebe a LDU depois de perder por 1 a 0 no Equador -, o Athletico-PR pode entrar em campo sem alguns titulares, como os meias Terans e Nikão.

Desfalques certos são o zagueiro Thiago Heleno e Richard, que cumprem suspensão. Por outro lado, o técnico António Oliveira tem o importante retorno do goleiro Santos, de volta após ser campeão olímpico pela Seleção Brasileira.