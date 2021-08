Cuiabá x Bahia – Tricolor tenta quebrar série negativa no Brasileirão

Cuiabá, MT, 06 (AFI) – Vindo de quatro derrotas seguidas dentro do Campeonato Brasileiro, o Bahia tenta dar um ponto final nessa sequência negativa no duelo contra o Cuiabá, marcado para este sábado, às 21h, na Arena Pantanal, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 17 pontos, o Bahia busca aliviar a pressão em cima de Dado Cavalcanti, ainda mais após a eliminação na Copa do Brasil, que veio com vitória para cima do Atlético Mineiro por 2 a 1. O time nordestino ainda busca uma vaga na zona de Libertadores. Em sexto, o Athletico tem 23.

O Cuiabá, por outro lado, continua em situação delicada, muito por ser, junto com Ceará e Bragantino, o time que mais empatou no Brasileirão. Na tabela, aparece em 16º, com 13, um da zona de rebaixamento.

COMO VEM O DOURADO?

O técnico Jorginho tem um desfalque certo no Cuiabá. O treinador não poderá contar com o atacante Clayson, que pertence ao Bahia e, por isso, não poderá atuar. Em seu lugar, a briga ficou entre Osman e Felipe Marques.

Bahia tenta voltar a vencer no Brasileirão

Mas nem tudo é notícia ruim. O meia colombiano Yesus Cabrera foi relacionado pela primeira vez, mas deverá começar entre os suplentes. Além dele, Anderson Conceição e Guilherme Pato retornam, também para o banco de reservas.

“Apesar de estarem vindo de quatro derrotas, eles fizeram um excelente jogo contra o Atlético-MG (pela Copa do Brasil). É uma equipe que tem muita capacidade, muita qualidade, sabemos o quanto é difícil enfrentá-los. Tem um bom elenco, já há um bom tempo vem investindo. Sabemos o quanto será difícil, não existe facilidade de forma nenhuma, ainda mais se tratando de equipes desse nível do futebol brasileiro”, falou Jorginho.

E O TRICOLOR?

Hugo Rodallega enfim poderá fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro. O colombiano foi liberado após a arbetura da janela de transferência. O nome do atleta já conta no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Dado Cavalcanti, no entanto, segue tendo problemas para escalar, pois o goleiro Danilo Fernandes, o volante Jonas e o meia Thonny Anderson e Juan Ramírez estão lesionados. A principal dúvida é entre Edson e Lucas Araújo.

“Esse sempre foi o objetivo nosso, do nosso treinador, da nossa diretoria. Ficar entre os 10 primeiros e, sem dúvida, a gente vai brigar com todas as forças para ficar entre os oito primeiros, os 10 primeiros, porque sempre foi o nosso foco”, falou o treinador.