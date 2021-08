Cuiabá x Grêmio – Duelo direto contra o rebaixamento do Brasileirão em jogo atrasado da 5ª rodada

Cuiabá, MT, 17 (AFI) – Apesar de ter acabado a mais de um mês com a Argentina se sagrando campeã em cima do Brasil, a Copa América ainda traz reflexos na tabela do Brasileirão. Prova disso, que o duelo válido pela quinta rodada, que foi remarcado por conta dos jogos na Arena Pantanal, entre Cuiabá e Grêmio, irá acontecer nesta quarta-feira (18), às 19h, na capital mato-grossense. O duelo será um confronto direto contra a zona de rebaixamento.

Em alta, após acumular três jogos sem derrota e vindo de uma vitória em cima do Athletico-PR por 1 a 0 no último final de semana, o Cuiabá aparece com 17 pontos, na 16ª colocação, sendo o primeiro time fora do Z4. Já o Grêmio vive uma situação para lá de complicada. Depois de perder para o São Paulo, por 2 a 1, o time gaúcho é vice lanterna da competição, com dez pontos.

CUIABÁ

Para o duelo, técnico Jorginho não tem problemas para escalar o Cuiabá no confronto direto contra o Grêmio. A principal preocupação era em relação ao atacante Clayson. Autor do gol da vitória sobre o Athletico-PR, o jogador precisou ser substituído depois de sofrer uma pancada no tornozelo direito.

No entanto, nenhuma lesão foi diagnosticada e Clayson está confirmado para o jogo desta quarta-feira. Além dele, Jorginho também vai poder contar com o retorno do atacante Felipe Marques, que cumpriu suspensão. Titular no meio-campo, o volante Auremir projetou um duelo equilibrado, mas reafirmou o foco do Cuiabá pelos três pontos.

“Atuaremos contra uma equipe que precisa nos derrotar para se aproximar de nós. Jogaremos em casa, motivados, e mesmo respeitando bastante o time do Grêmio, buscaremos os pontos que nos darão um pouco mais de tranquilidade na competição”.

GRÊMIO

Do outro lado, o Grêmio fez na tarde desta terça-feira (17) seu último treino em Porto Alegre, antes de embarcar para Cuiabá, com protesto pacífico da torcida do lado de fora do CT Luiz Carvalho. Entre as novidades que foram relacionados para a partida está o meia recém contratado Villasanti. Ele já deve ser titular ao lado de Maicon.

Na defesa, com Geromel suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Kannemann ainda em transição física, Rodrigues será o titular ao lado de Ruan. Os atacantes Diego Souza, Ferreira e Churín seguem de fora por enquanto e devem voltar nas próximas rodadas. No mais, Felipão pode fazer algumas mudanças por opção técnica.