Curiosidades sobre a Grécia Antiga: confira!

Curiosidades sobre a Grécia Antiga: descubra quais são

A Grécia Antiga é considerada o berço da civilização ocidental. Isso porque, o período é marcado pela produção em larga escala de conhecimento e de inovações muito importantes.

Dessa maneira, não é de se surpreender que questões sobre a Grécia Antiga sejam tão comuns nas principais provas do país, especialmente nos vestibulares e no ENEM.

Assim, para te ajudar, o texto de hoje trouxe um resumo com cinco curiosidades sobre a Grécia Antiga. Esses fatos curiosos irão, sem dúvidas, te auxiliar nos seus estudos sobre o tópico

Domínio da Índia

Você sabia que os domínios da Grécia Antiga já incluíram a Índia?

Isso mesmo. O domínio da Índia aconteceu durante a época helênica, em que as cidades-Estado gregas eram controladas por Alexandre, o Grande, imperador da Macedônia.

As maravilhas do mundo

A Grécia Antiga foi marcada também pela produção dos mais variados tipos de artes, com um forte destaque para a arquitetura.

Assim, não é de se surpreender que duas das sete maravilhas do mundo tenham sido construídas nesse período. Estamos falando da estátua de Zeus Olímpico, feita no século V a.C. por Fídias, e a do Colosso de Rodes, esculpida por Cares, datada do século III a.C.

Você Pode Gostar Também:

Mais de mil cidades-Estado

Todos nós sabemos que a Grécia Antiga não possuía um governo centralizado e unificado. A Grécia era dividida em diversas cidades-Estado, cada qual com a própria autonomia.

Porém, você sabia que o território chegou a ser dividido em 1500 cidades-Estado? Isso mesmo! Na época, a maior delas era a de Atenas, hoje capital do país.

Produção de azeitonas

Parte significativa da economia da Grécia Antiga era baseada na exportação e no comércio de azeitonas e de azeite. O cultivo de oliveiras era propício e difundido entre as cidades-Estado principalmente devido ao clima que predomina na região: o clima mediterrâneo.

Ainda hoje o país se comporta como o terceiro maior produtor de azeitonas de todo o mundo.

Escravos

Você sabia que algumas cidades-Estado gregas eram compostas majoritariamente por escravos?

Isso mesmo. Em algumas regiões, os escravos representavam cerca de 80% da população local. Isso se deve ao fato de que todas as atividades braçais e agrícolas eram realizadas por pessoas escravizadas.

Os escravos eram adquiridos principalmente após guerras e combates entre cidades-Estado ou entre uma cidade-Estado e uma nação estrangeira.