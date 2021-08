Curso gratuito para mulheres negras e indígenas encerra inscrições nesta sexta (6)

A Junior Achievement (JA Bahia) está com inscrições gratuitas abertas para mulheres negras e indígenas até esta sexta-feira (6). O programa ‘Montando Sua Carreira’ acontece a partir de agosto e é voltado para as áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemática.

Poderão se inscrever pessoas com idades entre 15 e 24 anos, cursar o Ensino Médio em escolas públicas na Bahia e ter acesso à internet. O cronograma conta com duas aulas ao vivo, das 13h30 às 15h30, mentorias via WhatsApp, além de acesso a plataforma com conteúdos e atividades. A certificação é enviada ao final do programa.