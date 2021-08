Curso online de teatro acontece no teatro Gamboa a partir desta quarta-feira (11)

O curso online de teatro Resgate acontece a partir desta quarta-feira (11), às 19h. Trata-se de 10 aulas de teatro ao vivo e online, sempre às quartas, às 19h, onde a atriz e professora de teatro Andrea Elia irá revelar os bastidores do seu processo criativo compartilhando

conteúdos teóricos, recursos lúdicos e práticas interpretativas.

A novidade é que os 10 primeiros participantes poderão escolher exibir o solo resultante da oficina no palco do Teatro Gamboa, dentro da programação ao vivo e online do espaço, em uma mostra em outubro. Além disso, caso o participante não possa acompanhar as aulas ao vivo, elas ficarão gravadas para que acesse a qualquer momento sem perder o conteúdo. O curso custa R$300 (valor único), e a compra pode ser feita através do link. Após o término das aulas ao vivo, o projeto ficará disponível ainda por 30 dias.

Integrando a agenda da semana do Teatro Gamboa, às 17h desta quarta-feira (11) acontece mais uma edição da oficina História da Música: o Brasil de 1500 ao Terceiro Milênio, com 8 aulas teóricas e práticas sobre a história da trilha sonora nacional. O projeto é de autoria de Paulo Emílio Barros, músico instrumentista, regente, educador musical e Mestre em Educação Musical pela (UFBA), que ministra as oito aulas, cada uma com 50 minutos de duração, que acontecem sempre às quartas-feiras, às 17h.

Os ingressos para todas as oito aulas da oficina custam R$160, e o conteúdo ficará disponível por 30 dias após o término da última aula. Antes disso, às 15h, a instrutora Juli de Matos ministra a oficina YoGamboa, totalmente gratuita, que propõe a consciência corporal e respiratória através das práticas de yoga. Juli conduz essas práticas que incluem concentração, respiração, posturas físicas e relaxamento e para participar basta acessar o site do teatro e selecionar a opção do curso de yoga. A partir disso o interessado receberá semanalmente o link de acesso das aulas.

Dando as boas-vindas ao final de semana, na quinta-feira (12) e sexta-feira (13), às 19h, o guitarrista, cantor e compositor Celso Dutra apresenta o show Do Mississipi ao São Francisco, que conta um pouco da história do blues da sua origem até desembarcar no Nordeste, inspirando o músico em composições como “Linha Azul”, que mistura os ritmos nordestinos com o blues. Celso é acompanhado de uma banda formada por Adriano Gaiarsa (teclados), Cláudio Diolu (contrabaixo) e Eric Dutra (bateria).

No sábado (14) e domingo (15), a cantora Ana Paula Albuquerque apresenta o show Da Bahia pro Mundo, ao lado do músico Felipe Guedes. A apresentação reúne canções dos dois álbuns lançados por Ana, Omaremim (2019) e Ana Paula Albuquerque (2014), além de homenagear a cultura do Recôncavo Baiano com canções de compositores como Caetano Veloso, Capinam, Roberto Mendes, Jorge Portugal e Mateus Aleluia.

Os ingressos para as oficinas e shows podem ser comprados no site.