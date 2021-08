Custando mais de R$ 500 mil, Ítalo Ferreira mostra novo carro: “Suave na nave”

Ítalo Ferreira mostrou que nesta sexta-feira (6) que além de surfe é apaixonado por carros. O campeão olímpico revelou em uma rede social, a ‘máquina’ que tem na própria garagem: um Mustang Mach 1.

O automóvel que custa mais de R$ 523 mil reais. Nas imagens, o surfista aparece com um o look da cor do carro e na legenda, ele escreveu: “Suave na nave”.

Os seguidores do atleta, e também famosos, ficaram chocados com o luxo do carro. “Gangsta”, brincou Cauã Reymond. “Mach 1”, reforçou Projota. “Nave mesmo”, afirmou André Martinelli.

Nesse momento pós Olímpiadas, Ítalo segue colhendo os frutos ocasionadas pelo pódio. O surfista, que ganhou medalha de ouro, foi surpreendido em um restaurante na noite desta quinta-feira (5). Em uma rede social, ele descreveu o momento: “Acabei de sair do jantar e dessa vez foi diferente, fui aplaudido por todos que estavam no local. Fiquei totalmente sem graça!! Agradeço pelo carinho de todos”, contou Ítalo em seu Twitter.