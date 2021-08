Dado Cavalcanti exalta vitória do Bahia e vê méritos do Galo na eliminação da Copa do Brasil

Salvador, BA, 5 (AFI) – O Bahia derrotou o Atlético-MG nesta última quarta-feira, mas o resultado por 2 a 1 não foi o suficiente para reverter a situação de desvantagem do jogo de ida da Copa do Brasil. O time abriu 2 a 0, mas sofreu um gol na segunda etapa e foi eliminado.

Dado Cavalcanti, técnico da equipe, ressaltou a atuação coletiva da equipe na primeira etapa.

“Não gosto muito de trazer números para coletiva. Mas passando feedback para todo mundo, o nosso primeiro tempo, em dados de GPs, de todo o tempo que estou aqui, foi o primeiro tempo que a gente teve o maior volume no coletivo, maior sprints, intensidade. A gente deu tudo o que tinha”, disse.

MÉRITO DO GALO

O Tricolor caiu muito de rendimento na etapa final, mas Dado disse que foi fruto das mudanças do galo.

MERCADO É DIFÍCIL

Treinador também elogiou o time após sequência negativa, mas lamenta os problemas que o time encontra nas janelas.

“A gente tem tido dificuldades durante todo o ano. A gente sabe o quanto nossos jogadores são guerreiros, são valentes. A gente procura estar sempre motivando e tirando algo de dentro deles. Hoje foi uma resposta muito grande do nosso elenco. Foi com nosso elenco que a gente colocou o Atlético-MG nas cordas e colocamos a classificação deles em risco. Lógico que lamento, que fico triste por não ter passado de fase, mas sei que a gente tem dificuldade no mercado, problemas para reforçar ainda mais nosso elenco. Vamos buscar fazer o melhor com o grupo que temos, que está dando conta, algumas respostas”, disse.

PRÓXIMA PARTIDA

O Tricolor de Aço volta a campo no sábado, às 21h, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.

