Dados começam a ser compartilhados já na próxima semana

A partir da próxima sexta-feira (13) começará a funcionar o sistema que permite aos clientes autorizarem o compartilhamento de dados pessoais às instituições financeiras, que será o Open Banking do Banco Central. Muitos brasileiros ainda não entendem como funcionam os contratos de bancos, mas com o Open Banking isso deve ficar mais claro.

O principal objetivo da nova ferramenta do Open Banking será facilitar o acesso a produtos e serviços bancários, desde empréstimos até cartões de crédito. O sistema vai começar a funcionar com o consentimento dos usuários, ou seja, quem não autorizar nesse primeiro instante não terá os dados compartilhados.

Como funciona o Open Banking?

No momento em que o cliente autoriza o compartilhamento dos seus dados, as instituições financeiras ficam autorizadas a pedirem os seus dados para onde já se tem uma conta aberta, por exemplo, ou um cartão de crédito. Provável que com mais informações disponíveis, propostas de aberturas de conta sejam mais condizentes com o perfil financeiro de cada cliente.

Esse compartilhamento será vinculado a uma oferta de produto ou serviço, como financiamento ou um cartão de crédito, com validade de até 1 ano. Esse cruzamento de dados deve trazer maiores possibilidades às instituições financeiras de realizarem ofertas condizentes com o perfil de cada cliente, que assim fornecerá mais informações.

A partir do dia 30 de agosto também será possível realizar pagamentos com o PIX no Open Banking, permitindo que essas transações sejam realizadas pelos iniciadores de pagamentos, podendo ser aplicativos de compras, que vão funcionar a partir de apps de mensagens, por exemplo.

No dia 13 de setembro poderão ser autorizadas a troca de informações sobre contas e movimentações financeiras. A partir de 27 de setembro, os usuários vão poder informar os dados referentes às suas compras tanto no cartão de crédito como também no débito.

De acordo com a regulamentação que foi fornecida pelo Banco Central, será obrigatória a participação de todas as médias e grandes empresas do país, como bancos e fintechs digitais com milhões de clientes.

Quais os benefícios do Sistema?

Entre as principais vantagens que o Open Banking poderá nos oferecer, se entende que agora os clientes das instituições financeiras vão ter mais liberdade para trocarem de empresas em que utilizam os serviços financeiros, como para pagamentos e utilização do cartão de crédito.

Com o Open Banking nenhum cliente ficará preso às obrigações, com o intuito de que o mercado irá se tornar mais competitivo. Sem a obrigação de manter um cliente preso a essa instituição, é bem provável que os preços dos serviços diminuam e dessa forma os clientes vão poder ter ainda mais opções. Esse benefício já pode ser notado para quem utiliza contas digitais.

O processo do Open Banking se dá por uma tecnologia parecida ao que ocorre em aíses como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, que já contam com a mesma tecnologia e em processo avançado, tanto em pesquisas como no assunto como em regras que já foram definidas. O Open Banking começou a ser estruturado pelo BC em 2019 e pretende ser um sucesso como o PIX.