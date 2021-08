Daniel Alves pode receber proposta para retornar a clube espanhol

São Paulo, SP, 11 (AFI) – O Sevilla está estudando fazer uma proposta pelo lateral-direito Daniel Alves, que atualmente está jogando no São Paulo. O jogador teve uma passagem brilhante pelo clube espanhol entre 2002 até 2008 e foi bicampeão da Liga Europa. O jogador defendia o Sevilla antes de ir fazer história no Barcelona.

PODE INFLUENCIAR

Recentemente, após a conquista da medalha de ouro, Daniel Alves fez críticas a diretoria são-paulina, que deve altos valores para o jogador. Com isso, o nome do lateral ficou mais forte nos bastidores do clube e pode chegar uma oferta a qualquer momento.

MONTIEL CHEGANDO

Os Rojiblancos estão perto de anunciar a chegada de Montiel, lateral-direito do River Plate. Mas as negociações com o jogador não devem impedir o retorno de Daniel ao clube espanhol

CORINTHIANS: Renato Augusto diz que vai para a partida contra o Ceará e esperar atuar saindo do banco: “15 a 30 minutos”