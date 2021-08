Daniel revela que paternidade o ajudou a fortalecer casamento: ‘Prioridades são outras’

Daniel está ansioso para a chegada da terceira filha, fruto do casamento com Aline Pádua. O cantor, que agora espera Olivia, conseguiu perceber um amadurecimento no relacionamento desde que descobriu que seria pai pela primeira vez.

“A gente está junto mesmo há praticamente 20 anos. Tivemos as nossas turbulências, mas a maioria quando ainda estávamos nos conhecendo melhor. A cabeça tinha outros pensamentos. Era uma fase totalmente diferente. A partir do momento que a Lara chegou, ela nos ajudou a fortalecer o nosso relacionamento. Entendemos que estávamos construindo uma família juntos”, começou dizendo em entrevista à Quem.

E seguiu: “Quando a gente passa por essa experiência da paternidade as prioridades são outras. Assim que soubemos que ela estava grávida, veio morar comigo e nos casamos”, relembrou o artista, que é pai de Lara, de 11 anos, e Luiza, de 9.

“É muito difícil se dar bem com alguém. Não tem segredo, mas a nossa união é baseada no amor e respeito. Agora fomos presenteados com mais uma filha”, complementou.