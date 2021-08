Danni Suzuki rememora que via espírito quando criança e afirma: ‘Com detalhes’

Aos 43 anos, Danni Suzuki já passou por muitas experiências na vida e algumas ela lembra com riqueza de detalhes. Em entrevista ao ‘Que História é Essa, Porchat?’, a atriz relembrou que durante alguns anos de sua infância ela via o espírito de uma menina na casa onde morava.

“Eu quando era criança via uma menina constantemente no meu quarto. Via com detalhes, ela só não tinha a bolinha do olho. Meu apartamento no Grajaú era muito pequenininho, dormia minha irmã na cama de cima e eu na de puxar e já não sobrava mais espaço, era a cama da minha avó. Tinha um cabideiro que ficava no finalzinho da cama, era onde a gente botava as fantasias de minha avó”, contou.

E seguiu: “Toda noite eu ficava olhando pro cabideiro e eu via a menina ali. Sempre a mesma menina. Ficava chamando minha irmã, minha avó, às vezes eu levantava, acendia a luz, ela sumia. Mas eu apagava, ela estava ali com clareza. Fiquei alguns anos na minha vida, eu criança, vendo aquela menina”.

Na sequência, Danni detalhou quando a criança deixou de aparecer para ela. “Um dia eu tava ali. Eu suava de pingar. Eu olhei, ela não tava no cabideiro, ela tava sentada na ponta da minha cama. Eu botei o cobertor debaixo da perna e rezei tanto. O dia clareou e eu rezando, pedindo pelo amor de Deus que eu nunca mais queria. E nunca mais eu vi. Só tinha a sensação quando eu saía no corredor do prédio”.

Por fim, a famosa disse que voltou ao prédio já adulta, e viu um pôster de Jesus colado na porta de seu antigo apartamento. “Eu cheguei, me arrepiou o cabelo até em cima. Parece um filme. Falei ‘já deu, legal, matei a saudade’. Mas depois da reza forte, eu nunca mais vi. Eu rezei muito, muito. Senti o suor escorregar”.