Dany Bananinha segue com Luciano Huck para o programa que ele comandará aos domingos

Ao lado de Luciano Huck desde a estreia do “Caldeirão do Huck”, ou seja, há mais de 20 anos, Dany Bananinha seguirá com o patrão Luciano Huck para o novo “Domingão”. A mais famosa das coleguinhas também dará adeus ao programa de sábado assim que Marcos Mion assumir, a partir de 4 de setembro.

Em 2019, Dany deixou o posto de coleguinha para exercer a função de diretora de palco do “Caldeirão”, dando suporte à direção da atração e, claro, ao apresentador. Assim como ela, toda a equipe que já trabalha com Huck no programa segue para o novo desafio dele, nos domingos da Globo.

Dany, de 44 anos, iniciou a carreira na TV como atriz nas primeiras temporadas de “Malhação”.

Ela foi chamada para o elenco do “Caldeirão” em 2000, após deixar foto e currículo com a produção do programa, que na época ainda estava sendo criado. De lá pra cá, foram muitos trabalhos, comerciais, desfiles, dois ensaios nu na “Playboy”, peças de teatro, filmes e participações em novelas.

Hoje ela está casada com o fisioterapeuta Pedro Koellereutter e é mãe de Lara, de 1 ano e 4 meses.

“Tenho muita gratidão por todas as conquistas. Nunca me faltou trabalho, graças a Deus. Vivi uma época boa, que pagavam bem e eu ralava. Realizei o sonho de comprar a casa da minha mãe, a minha casa, o carro que eu sonhava, as viagens que eu sonhava… Agora, é só agradecer e continuar trabalhando muito para continuar realizando sonhos junto com a minha família”, disse ela ao EXTRA, no ano passado.