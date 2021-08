Data definida: evento-teste acontecerá no dia 27, com shows de Gerônimo e Marcia Castro

O evento teste de Salvador já tem local, data e atrações confirmadas. Nesta terça-feira (23), as informações foram divulgadas pela Prefeitura e a festa acontecerá nesta sexta-feira (27), com público selecionado e uso obrigatório de máscara. O evento tem como objetivo testar os protocolos de segurança para a retomada do setor.

De acordo com a Prefeitura, a festa irá acontecer no estacionamento do Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, e contará com shows de Gerônimo, Márcia Castro, Afoxé Darajú de Odé e Telefunksoul. O público será composto por 500 convidados, todos eles indicados pelas entidades do setor e empresas apoiadoras.

Apesar de contar com um público grande, o espaço terá 5 entradas diferentes para evitar aglomerações, além de um rígido protocolo de segurança. Os pontos principais do protocolo são:

– Os convidados deverão ter mais de 18 anos e deverão ter tomado pelo menos a primeira dose (ou vacina de dose única) contra a covid-19 até o dia 27 de de julho de 2021 – 30 dias antes do evento-teste;

– Os convidados serão testados antes do dia do evento;

– Todos serão testados novamente após o evento;

– O uso de máscara é obrigatório;

– Haverá aferição de temperatura na entrada do evento;

– As filas do banheiro serão organizadas com distanciamento;