David Brazil exibe resultado de plástica: ‘Me sentindo a Gretchen’

David Brazil passou por uma cirurgia plástica nesta quarta-feira (11) e mostrou para os seguidores o resultado 11 horas após o procedimento. Nas imagens, o influenciador surgiu com uma aparência bem diferente e brincou: “Estou me sentindo a Gretchen”.

O influenciador viajou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para realizar a cirurgia de implante capilar. Dessa vez, ele passou por uma nova técnica, cujo foco é na retirada de folículos da barba, para serem inseridos na parte de trás da cabeça.

“Nunca quis ser careca, mas tenho tendência e não tenho mais área doadora. Quando soube dessa nova técnica, que tira da barba, adorei. Nunca gostei de barba, sempre fiz tratamento a laser, mas por sorte o laser não pega no pêlo branco e eu tenho muito pêlo branco. Então, agora vou unir o útil ao agradável, vou acabar com a minha barba, pois acabará com todos os meus pêlos, e por na minha cabecinha”, contou David.