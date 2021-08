De acordo com imprensa da Rússia, time da Série A tem interesse em Pedro Rocha

Curitiba, PR, 5 (AFI) – De acordo com a imprensa da Rússia, o Athletico demonstrou interesse no atacante Pedro Rocha. Aos 26 anos, ele está no Spartak de Moscou.

O presidente Mario Celso Petraglia, diz não ter ouvido nada. Disse que se há interesse é na área técnica.

OUTROS CLUBES

O jogador passou por clubes de expressão no Brasil, tais como Flamengo, Cruzeiro e Grêmio.

POSSÍVEIS VALORES

Ainda segundo a imprensa russa, o Athletico pagaria 700 mil euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual) pelo empréstimo. A informação do interesse foi divulgada pelo site russo Sports.ru e compartilhada no Brasil pelo Portal Trétis.

PRÓXIMA PARTIDA

O Furacão volta a campo no sábado, contra o São Paulo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro

