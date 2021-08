De família: Filha de Xanddy e Carla Perez, Camilly Victória lança música ‘Jodeci’

A letra da música conta a história de uma garota que começou um novo relacionamento para superar o ex-namorado. Porém, ao invés de construir uma relação saudável, ela se v~e repetindo os mesmos erros do ex.

‘Jodeci’ tem um estilo diferente de “On The Low” e “Loyalty”, dois primeiros dois hits da cantora que contabilizam 1,281,793 views em seu canal no Youtube. A nova música traz uma pegada dançante, pra frente, enérgica e vem acompanhada de um clipe contagiante, que propõe um clima de festa e diversão com os amigos.

“Desde quando eu gravei a música eu já tinha em mente o vídeo ser uma festa com um estilo dos anos 2000. Minha equipe me ajudou muito em melhorar a ideia e ter várias cenas diferentes para encaixar com a história que eu conto na música”, detalhou ela. Dirigido e produzido por André Ramos e pela empresa Render Play, o clipe de “Jodeci” foi gravado em Salvador e está disponível no canal do Youtube e nas plataformas streamings. Confira: