Está em busca de uma oportunidade? A Decathlon anuncia novas vagas em Brasília, no Distrito Federal. As contratações vão de encontro com o crescimento da empresa, que é considerada a segunda maior varejista de artigos esportivos do país.

As oportunidades disponíveis atualmente são para a nova unidade de Brasília, que será inaugurada em setembro. Grande parte das chances é para o cargo de vendedor, cujo principal pré-requisito é gostar e ser praticante de algum esporte, independentemente do nível de conhecimento e senioridade.

Para se candidatar, os interessados deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/vagasdecathlon.

Os contratados receberão remuneração mensal compatível com o mercado e terão direito, ainda, a vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, premiação mensal, participação nos lucros e resultados. Além disso, a empresa oferece Licença Maternidade estendida para 180 dias e licença paternidade estendida para 20 dias.

Como uma empresa focada no esporte, é oferecido acesso ao Gympass ou Totalpass e desconto de 30% em produtos das marcas próprias Decathlon, assim como possibilidade de participação acionária e previdência privada e universidade corporativa para treinamentos e desenvolvimento.

Decathlon oferece vagas em outros estados

A empresa, que segue um ritmo acelerado de expansão, oferece vagas em outros estados e cidades também, como Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Neste caso, as chances são para as áreas administrativas, nas funções de Analista de Desenvolvimento de Tecidos, Analista de Planejamento de Compras, Analista de Transportes E-commerce e Quality Production Leader, além de oportunidades para gerente de seção, assistente de atendimento ao esportista e vendedores em lojas espalhadas pelo país.

A lista completa de oportunidades, assim como os requisitos e escopo de atuação, está disponível na página de vagas da marca.