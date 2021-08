Decisão Judicial suspende a redução de tarifas de pedágio na Bahia

Na última sexta-feira (13), o Tribunal Regional Federal da 1a Região suspendeu a redução da tarifa de pedágio da BR-324 e BR-116. A decisão foi divulgada pela ViaBahia, responsável pela administração das vias.

De acordo com a ViaBahia, a suspensão continuará enquanto enquanto estiver pendente de análise, por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), direitos da concessionária previstos no Contrato de Concessão.

Além disso, a Concessionária afirmou que ‘continua, insistentemente, tentando dar continuidade ao diálogo com a ANTT e com o Governo Federal, a fim de chegar em uma solução amigável ao ambiente litigioso que se formou, e informa que continuará dando prioridade às ações com foco na segurança dos usuários’.