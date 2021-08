Decoração monocromática virou tendência; veja dicas para entrar na moda com estilo

Na decoração, as cores dos cômodos são tão importantes quanto os outros elementos que compõem o ambiente. As cores selecionadas transmitem sensações e aliviam os sentidos, e quando a mescla de tons é substituída pela monocromia, o impacto proporcionado pelo visual é ainda maior.

Como próprio nome indica, uma decoração monocromática para casa significa trabalhar apenas uma cor principal nos objetos. Em tese, qualquer cor do círculo cromático pode ser usada, desde que haja um bom planejamento. Em espaços monocromáticos, é importante identificar a sensação que se quer transmitir com o ambiente, seja de acolhimento, modernidade, sofisticação ou elegância. Com a definição de uma cor, escolhe-se um ponto de partida, um móvel que será o ponto principal de atenção.