Decoração: saiba como tornar os espaços pequenos mais agradáveis e funcionais

Com o passar dos anos, os apartamentos estão se tornando cada vez menores, com metragens que variam entre 27m² e 40m², ideais para quem mora sozinho ou não passa muito tempo em casa. No entanto, você pode deixar esse espaço mais aconchegante e funcional com a adoção de algumas medidas básicas.

“Se organizar e planejar direitinho, cabe uma vida inteira em um apartamento pequeno. É preciso pensar bem nos móveis e decorações, valorizar cada canto”, comenta Renata Pocztaruk, arquiteta.

Veja as dicas abaixo.

Cada coisa em seu lugar: antes de iniciar o planejamento, é preciso otimizar espaços pequenos, por isso valorize objetos que vão pertencer em cada cômodo.

Quanto mais funcional, melhor: invista em móveis baixos e práticos, pois eles aumentam a percepção e amplitude do apartamento. Abuse dos poucos objetos, mas que refletem na personalidade do morador, esses elementos devem ter o mesmo tom de cores para não causar confusão visual.

Tão pequeno, tão grande: Quando falamos em espaços menores, o uso de prateleiras e espelhos são grandes aliados, sabe o motivo? As prateleiras são uma forma de substituir a estante, sem afetar a circulação no espaço. Já os espelhos conseguem trazer maior aspecto do ambiente e refletir outros pontos estratégicos da decoração, como paredes, móveis baixos e iluminação.

Sem acúmulos: apesar de ser a última dica, essa observação é uma das mais importantes para seguir com uma decoração funcional e atrativa. Evitar o alto uso de objetos e móveis em espaços reduzidos pode proporcionar aspecto bagunçado, por isso valoriza a filosofia do “menos é mais”.

Defina uma paleta de cores: Defina uma paleta e tente não sair muito dela. Com a base neutra, podemos brincar com o uso das cores em acessórios, como almofadas, tapetes e quadros.