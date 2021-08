Defensor do Internacional que chegou em agosto pode estrear contra o Flamengo

Porto Alegre, RS, 4 (AFI) – Vivendo situação complicada dentro de campo o Internacional, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos e ocupa a 14° posição no Brasileirão, pode ter um reforço para jogar contra o Flamengo no final de semana. Trata-se de Gabriel Mercado, que teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira.

Anunciado em junho de 2021, o zagueiro teve que esperar até a abertura da janela de transferências do futebol internacional.

JÁ TREINA

No período em que ficou no clube sem poder entrar em campo, o argentino se integrou o grupo, treinou e conheceu os companheiros.

A MANDO DO TÉCNICO

O veterano defensor de 34 anos chegou a pedido de Diego Aguirre, com quem trabalhou no Al-Rayyan, no Catar, clube mais recente de Mercado.

NÃO TEM LUGAR GARANTIDO

No Inter, Mercado disputará posição com Bruno Méndez, Víctor Cuesta, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique, Zé Gabriel e Rodrigo Moledo. Os dois últimos, no entanto, ainda estão aos cuidados do departamento médico.

