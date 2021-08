Delegado afirma que cada suspeito deu um tiro em comerciante achado em cova rasa

O delegado Gustavo Xavier informou que cada um dos executores do comerciante Francisco Costa, encontrado morto em cova rasa na tarde desta terça (17) na cidade de Coqueiro Seco, confessou ter efetuado um tiro contra Costa. O comerciante foi morto a tiros de 12 e teve o corpo arrastado para uma região de mata…

O delegado Gustavo Xavier informou que cada um dos executores do comerciante Francisco Costa, encontrado morto em cova rasa na tarde desta terça (17) na cidade de Coqueiro Seco, confessou ter efetuado um tiro contra Costa. O comerciante foi morto a tiros de 12 e teve o corpo arrastado para uma região de mata e enterrado em cova rasa. RELEMBRE O CRIME AQUI.

Apontado inicialmente como conselheiro tutelar, as autoridades negaram posteriormente a atividade, na verdade exercida pelo irmão da vítima. A vítima, na verdade, era proprietário de um hortifruti na cidade.

A arma do crime, uma espingarda calibre 12, foi recuperada pela polícia, assim como a sua motocicleta, que foi recuperada em uma cidade do interior de Pernambuco, com familiares dos executores. Em depoimento à polícia, o suspeito alegou que a motivação para o crime foi o fato da vítima ter furtado um gado há cerca de três anos, informação que não foi confirmada pela polícia judiciária.

Os assassinos serão denunciados pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.