Depressão e trabalho: Existe relação?

Muitas pessoas se questionam se há relação entre depressão e trabalho, uma vez que o nosso emprego faz parte da nossa vida de uma forma muito intensa.

Afinal, quem trabalha há anos, sabe o quanto de tempo é investido na atividade laboral. Por isso, muitos questionamentos acerca da depressão podem surgir por conta disso.

E, a seguir, discutimos esse tema importante. Acompanhe.

Existe relação entre depressão e trabalho?

Sim, pode existir relação entre depressão e trabalho. Mas tudo depende da causa da depressão, em cada indivíduo.

Isso quer dizer que a depressão é algo multifatorial, e não proveniente de uma única causa e efeito. Não é o mesmo que uma gripe, que será proveniente de um vírus “e pronto”. A depressão é diferente. É subjetiva. É singular.

Em outras palavras, a depressão pode estar associada ao trabalho de uma pessoa, como também pode ter relação direta com o relacionamento amoroso ou outra situação. Apenas cada sujeito poderá apontar quais são os gatilhos envolvidos com o seu quadro de depressão.

Além disso, é através da investigação psicoterapêutica que isso será ainda mais bem analisado. Afinal, cada caso é um caso, e jamais poderemos comparar a depressão de uma pessoa, com a depressão de outra.

No entanto, é claro que existem alguns sinais que costumam ser mais comuns. E muitos deles têm relação com o trabalho, como por exemplo:

Más relações interpessoais no trabalho;

Falta de propósitos e objetivos para a carreira profissional;

Ambiente tóxico, com hábitos não saudáveis, fofocas, clima negativo, etc.;

Falta de motivação e sensação de ser “pouco útil” no trabalho;

Baixa autoestima;

Dificuldades de foco e concentração no trabalho – pois acha que é “difícil demais” para conseguir algo;

Excesso de trabalho, com cargas que sobrecarregam a mente e o corpo;

Entre outras infinitas variáveis.

Minha depressão pode estar associada ao meu trabalho?

Como vimos acima, a depressão e trabalho podem caminhar juntos, sim. Mas cada caso sempre deverá ser analisado de maneira singular e subjetiva. Isso quer dizer que sim, é possível que o seu trabalho esteja envolvido com as suas sensações e sentimentos depressivos, mas este texto aqui não é um diagnóstico e tampouco uma confirmação.

O mais certo a se fazer, nesse sentido, é buscar auxílio de um psicólogo. Apenas o profissional da saúde mental poderá conversar com você e avaliar até que ponto a sua depressão pode sim ter relação com o seu trabalho.

A partir da psicoterapia você resgata as suas habilidades emocionais e passa a se enxergar de uma forma diferente. É como se você “desenrolasse” o emaranhado de pensamentos e sentimentos/emoções que sente hoje.

Experimente esse tipo de acompanhamento profissional e descubra se a depressão está ou não relacionada ao trabalho. E, caso esteja, trabalhe as suas emoções, anseios e desejos de acordo com a sua perspectiva e posição no seu trabalho, hoje.

Construa um novo futuro e resgate a sua qualidade de vida. Faça psicoterapia e ouça o que você mesmo tem a dizer.