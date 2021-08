Deputada Tereza Nelma visita locais de Penedo beneficiados com emenda parlamentar de sua autoria

Investimento para custeio de serviços da saúde, Lar São José, Conselho Tutelar e povoado remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros

Decom PMP

A deputada federal Tereza Nelma (PSDB) está beneficiando Penedo com emendas parlamentares que totalizam praticamente um milhão de reais em investimentos.

Ao lado do Prefeito Ronaldo Lopes e integrantes da gestão Crescendo Com Seu Povo, ela visitou os locais atendidos por sua atuação no Congresso Nacional.

Única mulher da bancada federal alagoana para o mandato 2020-2023, Tereza Nelma conferiu o funcionamento do Centro de Diagnóstico, onde mais de nove mil exames (tomografia, ultrassonografia, raios-x e mamografia) foram realizados no primeiro semestre deste ano.

O Centro de Diagnóstico atende aos municípios da 6ª região de saúde – cuja sede é Penedo – e sua manutenção tem alto custo, conforme explicou o Secretário Guilherme Lopes para a deputada que destinou quinhentos mil reais de emenda para custeio de serviços.

Lar São José

Tereza Nelma também foi levada até o Lar São José, asilo contemplado com cem mil reais para investimentos em sua estrutura. A casa de acolhimento fundada pela Santa Casa de Penedo foi desvinculada administrativamente da instituição filantrópica e passou a ser gerida por uma associação.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira, e representantes da associação acompanharam a visita realizada ontem (sexta-feira, 27).

O Prefeito Ronaldo Lopes também levou Tereza Nelma para conhecer o Centro de Convenções de Penedo, investimento que recupera o Cine São Francisco para novas atrações.

Conselho Tutelar

A comitiva também esteve na sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, setor que receberá um veículo, equipamentos de informática (cinco computadores e uma impressora) e um refrigerador por indicação da deputada.

Ao lado do gestor penedense e dos secretários municipais de saúde e assistência social, ela conversou com os conselheiros tutelares, penúltima etapa da agenda de trabalho concluída no povoado Tabuleiro dos Negros.

A comunidade remanescente de quilombo vai ganhar uma praça, obra orçada em R$ 250.000,00 para a localidade onde o Prefeito Ronaldo Lopes construirá uma nova escola, transformando a atual em creche, e cujo acesso será asfaltado graças aos investimentos do governador Renan Filho na malha viária de Alagoas.

“Conheço Ronaldo Lopes há bastante tempo e sempre soube que é um homem digno e apaixonado por Penedo”, afirmou Tereza Nelma.

A deputada é a terceira parlamentar federal a visitar o município somente em agosto, prova do trânsito que o Prefeito de Penedo tem com a bancada alagoana.

Além do respeito ao gestor penedense, deputados e senadores destinam emendas parlamentares para Penedo porque sabem que os recursos são utilizados corretamente.

Por isso, o deputado Paulão (PT) acrescentou mais investimentos ao município em seu terceiro mandato, compromisso recentemente assumido por Severino Pessoa (Republicanos) durante encontro que reforçou a necessidade de mais investimentos para o setor de assistência social em Penedo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP