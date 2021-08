Deputado Davi Davino visita Penedo e se reúne com lideranças da região

Muitas conversas políticas sobre o pleito eleitoral de 2022, continuam a acontecer em Penedo. No final do mês de junho, acompanhamos diversas visitas na cidade ribeirinha, feitas principalmente por aqueles que desejam disputar uma das cadeiras da Casa de Tavares Bastos ano que vem.

Passearam pelas ruas de Penedo acompanhados por amigos vereadores, alguns deputados estaduais e também outras lideranças que não detém mandato, mas, almejam ter em 2022.

Nesta semana, quem visitou Penedo foi o deputado Davi Davino (PP), acompanhado pelo vereador por Igreja Nova, Cidário dos Santos e pelo ex-vereador por Piaçabuçu, Thiago Carnaúba. Na cidade dos sobrados, as lideranças foram recepcionados por colegas do parlamento penedense para um descontraído bate papo às margens do Velho Chico.