Deputado Inácio Loiola diz que disputará reeleição, mas não pelo PDT

De acordo com o blog do Edvaldo Júnior, o deputado estadual Inácio Loiola, está de malas prontas para deixar o PDT na próxima abertura da janela partidária. O parlamentar é o único representante da legenda na Assembleia Legislativa de Alagoas. Loiola deixou o PSB em 2018 por divergências com o grupo de JHC e não acompanhou o partido na aliança de 2020 que levou Ronaldo Lessa a ser vice-prefeito de Maceió.

Perguntado se iria disputar a reeleição em 2022, o deputado respondeu que “SIM”, mas, completou: “SÓ NÃO SEREI CANDIDATO PELO PDT”!

Com a decisão de não acompanhar o partido na eleição municipal na capital alagoana, o afastamento de Inácio Loiola do grupo do vice-prefeito Ronaldo Lessa só aumentou, dificultando completamente sua permanência no partido para uma disputa em 2022.

Como o deputado Marcelo Vitor articula fortemente sua participação nas eleições que elegerão o novo governador, senador, deputados federais e estaduais em 2022, Loiola deve ser candidato à reeleição em um dos partidos que estão na área de influência de MV, a exemplo do DEM e PSL, sendo possível também a ida para outras legendas controladas por aliados do presidente da ALE.