Deputado propõe manter programa por mais tempo

O Deputado Estadual, Patrus Ananias (PT-MG) disse neste final de semana que apresentou uma série de emendas para o programa Auxílio Brasil. Tratam-se portanto de tentativas de mudanças no texto original do projeto. Uma dessas propostas do parlamentar é manter os pagamentos do Auxílio Emergencial por mais tempo.

Além disso, ele quer que o projeto suba seus valores. E a sua ideia é que todos os beneficiários do programa passem a ganhar R$ 600 por mês. Ele também afirma na emenda que o Governo teria que fazer esses pagamentos até que a economia apresentasse melhora no Brasil. Ele não deu mais detalhes sobre esta ideia.

“Em seu conjunto, as emendas apresentadas propõem corrigir a proposta do governo, como concessão de benefício emergencial no valor de R$ 600,00 durante a pandemia, enquanto durar o cenário atual de grave crise econômica, com altas taxas de desemprego e inflação”, disse o Deputado. Ele publicou isso em seu site oficial na internet.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial está atendendo algo em torno de 37 milhões de brasileiros. Os valores que essas pessoas estão recebendo variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público. o Governo Federal vem afirmando que esses patamares não irão aumentar.

Valores do Auxílio

A grande verdade é que os valores do Auxílio Emergencial sempre foram motivo de críticas por parte de parlamentares e até da população. Muita gente alega que esses patamares de pagamentos não seriam suficientes para se viver no Brasil.

Nos últimos meses, manifestantes estão saindo para as ruas em protestos contra o Presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações, que registram várias pautas, também pedem por um aumento nos valores do Auxílio Emergencial ainda este ano.

A grande maioria das pessoas está pedindo para que o Governo Federal aumente esses patamares para a casa dos R$ 600. No entanto, de acordo com informações de bastidores, é muito pouco provável que isso aconteça. Os montantes deverão seguir os mesmos pelos meses adicionais.

Bolsa Família

Se o Governo não quer aumentar o Auxílio Emergencial por um lado, por outro o objetivo é aumentar os valores do Bolsa Família. De acordo com informações oficiais, esse programa vai passar por uma reformulação a partir do próximo mês de novembro.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família paga uma média de R$ 189 para cada família por mês. A ideia do Governo Federal é subir esse patamar para algo em torno de R$ 300. Pelo menos essa é a ideia até aqui.

Se compararmos com os valores do atual Auxílio Emergencial, no entanto, então a mudança não deverá ser muito grande. É que ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, pelo menos uma parte dos usuários do programa atual recebe até mais do que R$ 300 atualmente.

O Governo, no entanto, ainda não bateu o martelo sobre a maioria dessas informações. Eles deverão informar esses detalhes sobre o novo programa ainda nas próximas semanas. Pelo menos é isso o que eles estão prometendo.