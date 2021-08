Desbloquear iToken Itaú nos caixas eletrônicos? Como fazer? Veja o passo a passo

Desbloquear iToken Itaú é certamente importante no que diz respeito à realização de quaisquer operações por meio do app do banco. Assim sendo, é essencial entender seu sistema de desbloqueio nos caixas eletrônicos para utilizá-lo nos smartphones. Confira neste domingo (08) com o Notícias Concursos, como é o a hoje.

O que é o iToken?

Desbloquear iToken Itaú é algo importante, como já deu para perceber, mas antes de qualquer coisa, vamos entender o que isso significa. O iToken é um código de segurança que a instituição financeira desenvolveu a fim de evitar que os clientes corressem riscos utilizando o app. Portanto, com esse código as transações financeiras em dinheiro são totalmente seguras.

Ademais, também serve para tornar a vida de clientes mais simples, uma vez que não é mais exigido digitar senhas eletrônicas ou dos cartões em todas as transações.

O código numérico é exigido não apenas na hora de movimentar dinheiro através das operações de transferência, via Pix, mas especialmente para comprovar pagamentos via cartões de crédito em comprar online ou em contratos de serviços.

Desbloquear iToken Itaú nos caixas eletrônicos é fácil?

Desse modo, é indispensável portar o iToken funcionando em seu celular, para manter a segurança de sua conta e realizando funções de confirmação feitas automaticamente.

Realiza-se a liberação somente nos terminais autoatendimento da instituição, não sendo efetuado nos caixas eletrônicos da rede Banco24Horas.

Em primeiro lugar, é necessário liberar o código no aparelho onde a conta terá a movimentação feita. Vá no app Itaú e encontre pela funcionalidade “habilitar iToken”. Em seguida, dirija-se ao terminal de autoatendimento e desbloqueie, seguindo os passos:

Acessar a conta usando o cartão. Não se pode habilitar iToken utilizando apenas os dados biométricos;

Ao acessar a conta no caixa rápido, verifique o que aparece na tela do desbloqueio do iToken escolhendo a opção “ver agora”;

Caso essa mensagem não apareça, procure por “produtos e serviços”, depois escolha a opção segurança e, finalmente, iToken no app – e depois desbloqueio;

Proceda com a confirmação da operação do desbloqueio, seguindo as etapas apontadas na tela pelo mesmo smartphone onde se habilitou o iToken anteriormente;

Leia um QR Code que aparece na tela do caixa usando a câmera do telefone e, finalmente, preencha o código no seu app Itaú no local indicado.

O ato de desbloquear iToken Itaú foi feito, portanto, habilita-se o código quanto há acesso da conta pelo aplicativo. Mas isso requer dados da conta, agência e senha. A partir disso, o código de verificação será gerado de modo automático em suas transações.