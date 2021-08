Destaque da Série B é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Fortaleza, CE, 05 (AFI) – O técnico Guto Ferreira ganhou mais uma opção para escalar o Ceará no jogo deste domingo, contra o Atlético-GO, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado em julho, o atacante Erick teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode fazer sua estreia pelo Vozão, com quem assinou até dezembro de 2023.

Erick, de 23 anos, era um dos destaques do Náutico no ótimo início no Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante pertencia ao Braga-POR e foi contratado em definitivo pelo Ceará.

O Ceará encaminha para dois meses sem derrota na última temporada. A última vez que isso aconteceu foi no dia 16 de junho, quando perdeu para o Bahia, por 2 a 1.

Depois disso, o Vozão entrou em campo dez vezes, com quatro vitórias e seis empates. A boa sequência colocou o time na sétima colocação do Brasileirão, com 22 pontos.