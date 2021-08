Destaque do Brasileirão contrata empresa para melhorar sua performance

Campinas, SP, 25 (AFI) – Depois de um ano de pouco destaque no Bahia, o atacante Clayson deu a volta por cima e voltou a apresentar o bom futebol que chamou a atenção do Corinthians, e que rendeu ao clube paulista um título Brasileiro e dois Paulistas.

Hoje no Cuiabá, Clayson vem se destacando desde o início do Campeonato Brasileiro. Jogando tanto pela ponta, quanto pelo meio, Clayson é o principal jogador da equipe do Mato Grosso, que no último final de semana venceu o Palmeiras que atuou com seu time completo, dentro de casa. Clayson mais uma vez foi o destaque marcando um gol e dando uma assistência.

O curioso é que no início deste ano, percebendo a necessidade de voltar a jogar em alto nível, o agente do atleta, Edvaldo Ferraz, contratou uma empresa para ajudar o atacante para melhorar sua performance. A empresa chamada HP – High Performance, presta uma assessoria ao atleta, que hoje conta com um serviço personalizado de um nutricionista, um psicólogo esportivo e um personal scout, que realiza um serviço de coach ao atleta. Todos os profissionais com experiência em clubes profissionais de futebol.

O resultado disso tem sido visto dentro de campo. Clayson vem se destacando como um dos melhores atacantes do Campeonato. A equipe que cuida de Clayson tem elogiado bastante o atleta “Ele está muito concentrado nos seus objetivos. Nós traçamos metas bem objetivas para ele, e damos ferramentas para que ele consiga atingi-las.”, falou Renato Garcia, o psicólogo esportivo.

De acordo com Edvaldo Ferraz, o trabalho vem sendo excelente.

“Os resultados estão dentro do que esperamos, o atleta corresponde dentro e fora de campo, e com isso os percentuais dele estão aumentando”. O atacante também elogia o trabalho “Tratamos sobre diversos assuntos, recebo orientações. Consigo ver resultados em todos aspectos, isso é notório. Tanto na parte nutricional, quanto na parte técnica e psicológica”.

Cada vez mais o futebol vem se profissionalizando, e atletas como Clayson, que investem em sua performance, com profissionais especializados para maximizar seu rendimento, claramente tem bons resultados.

Na visão do psicólogo e sócio da HP, Renato Garcia “O atleta de futebol hoje pode rentabilizar milhões de dólares, ele é uma empresa, então é necessário investir e cuidar desses atletas, dando ferramentas e suporte para que ele possa melhorar sua performance. Comparo nossa empresa com uma comissão técnica que ira cuidar somente de um atleta, claro que levando em conta os objetivos, regras e orientações do clube em que ele esta, e dos profissionais que trabalham nesse clube”.