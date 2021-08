Destaque do Cuiabá, zagueiro quer boa sequencia da equipe no Brasileirão

Cuiabá, MT, 24 (AFI) – O Cuiabá tem uma semana de muita tranquilidade e trabalho, após a grande vitória por 2 a 0 diante do Palmeiras, em plena Arena Allianz Parque.

A vitória afastou o time do Dourado da zona de rebaixamento e chegou a 20 pontos, assumindo a 14ª posição do Brasileiro.

GRANDE JOGO

O time comandado pelo técnico Jorginho fez uma grande partida, mesmo o treinador dizendo que essa não foi a melhor partida da sua equipe. Um dos destaques deste jogo foi o zagueiro Marllon, que foi O xerifão na zaga do Cuiabá que saiu de São Paulo sem levar gol, com três pontos que são importante para sequência da equipe na competição.

“Fizemos um bom jogo e vencemos o segundo melhor time da competição olhando na tabela de classificação que é o vice-líder e todos estão de parabéns pela entrega e dedicação e o objetivo é esse de fazer bons jogos e conquistar uma boa sequência no campeonato“, disse zagueiro.

CONFIÁVEL

O zagueiro é o titular absoluto na equipe do Cuiabá e dos 17 jogos da equipe no Brasileirão o zagueiro atuou em 16, chegou ao clube em março deste ano e logo na sua chegada, conquistou o título estadual de forma invicta e foi autor de um dos gols na primeira partida da final.

já no Brasileiro iniciou como titular com técnico Alberto Valentim e se manteve com Jorginho.

“Quando cheguei sabia da responsabilidade, pois o clube estaria disputando pela primeira vez o Brasileiro e no início havia muita desconfiança, mas fomos nos encontrando dentro da competição e temos que manter essa pegada e uma boa sequência, pois o objetivo é manter o clube na elite do brasileiro e vamos continuar trabalhando sempre em busca da vitória“, disse zagueiro Marllon.

TRAJETÓRIA

O jogador foi revelado pelo Cruzeiro, mas logo na sequência seguiu para Flamengo onde foi campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2011, jogou ainda pelo Boavista-RJ, Rio Claro-SP, Santa Cruz-PE, Capivariano-SP, Atlético-GO, onde foi um dos destaques no título da Série B do Brasileiro de 2016 e acesso à Elite, na Ponte Preta chegou a final no Paulistão de 2017, ficando com vice-campeonato.

Após se destacar foi vendido para Corinthians onde foi bicampeão paulista de 2018-19 e também jogou no Bahia.