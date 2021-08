Destino Penedo ganha nova marca turística

Lançamento aconteceu durante a reunião de planejamento turístico estratégico para a cidade

DECOM PMP

Nesta sexta-feira (06), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceria com o Sebrae, realizou uma oficina de planejamento estratégico turístico para Penedo, município que agora integra o roteiro Lagoas, Mares e Rios do Sul do Estado.

O encontro contou com a presença do prefeito Ronaldo Lopes; do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares; do Diretor de Turismo Maik Vieira; gestores do setor de turismo de cidades da região; representantes de entidades da sociedade civil organizada, empresários e players do trade turístico.

Durante a oficina, o diretor de Comunicação da Prefeitura de Penedo, Kim Emmanuel, apresentou a nova marca turística de Penedo, como destino integrante do roteiro.

A imagem que será promovida em diversos canais de comunicação apresenta cores vibrantes e destaca riqueza natural e cultural da cidade.

O prefeito Ronaldo Lopes destacou a ação como positiva e de crescimento. “Vamos consolidar o turismo para gerar renda, emprego e desenvolvimento para a nossa cidade.” ressaltou.

A pauta do encontro abordou o desenvolvimento do turismo na região sul de Alagoas, além da construção de ações e do mapa estratégico de pontos turísticos da cidade de Penedo.

O roteiro turístico Lagoas, Mares e Rios do Sul abrange as cidades de Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Roteiro, Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Pilar, Penedo e Piaçabuçu.

Integrando o roteiro, Penedo tem o objetivo de ser um polo turístico como cidade histórica e ribeirinha atraindo mais investimentos, gerando emprego e renda.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP

Fotos Kayo Fragoso (pontos turísticos) e Deywesson Duarte (reunião)