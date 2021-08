Detran-BA passa a oferecer pagamento de taxas pelo PIX

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) passou a disponibilizar o pagamento de taxas através do PIX, o sistema eletrônico de pagamento instantâneo. A nova possibilidade de pagamento tem o objetivo de oferecer maior agilidade para regularização de serviços ofertados na plataforma, diante de agendamento no site e aplicativo SAC Digital.

Por enquanto, já está valendo para as taxas referentes à renovação da Carteira de Habilitação (CNH), Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), Permissão Internacional para Dirigir (PID) e registro e transferência de veículos, durante o processo de retomada de todos os prazos do órgão. O projeto, em breve, deverá contemplar todos os serviços, fazendo parte da proposta do órgão que investe em tecnologia com o objetivo de ampliar a aproximação com o público.