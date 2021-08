Dia da cerveja: aprenda a fazer três drinks com a bebida

Dia da cerveja e sexta-feira: dois bons motivos para beber cerveja – e até mesmo de um jeito diferente. Que tal apreciar a bebida mais famosa do Brasil de uma maneira diferente? A ideia é misturar a cerveja com outros ingredientes e preparar drinks deliciosos. Confira três opções:

Michelada: típica do México, é uma bebida refrescante.

6 gotas de molho de pimenta (por copo)

8 gotas de molho inglês (½ colher de chá) (por copo)

Sal e pimenta-do-reino moída

Separe 2 copos altos. Num pires, coloque sal e pimenta a gosto, e misture. Corte os limões ao meio, e passe metade de um limão na borda dos copos; passe os copos no pires com sal e pimenta – para fazer uma borda nos copos. Esprema os limões, e divida o caldo dos limões nos dois copos. Coloque em cada copo o molho de pimenta e o molho inglês. Complete com gelo a gosto. Abra a lata de cerveja e divida nos 2 copos, inclinando o copo para a cerveja não espumar. Misture e sirva a seguir.

Espresso Beer: sim, cerveja e café! O drink tem um gosto tipicamente brasileiro.

1 colher (sopa) do café solúvel

Misture o sal com o café solúvel e coloque em um prato raso. Molhe a borda de um copo com o suco de meio limão e emborque o copo nessa mistura de café solúvel e sal, até a borda ficar desenhada com a mistura. Coloque a cerveja bem gelada no copo e sirva com uma rodela de limão.

Sangria: Diretamente da Espanha, essa bebida pode ser preparada com cerveja.

200 ml de suco de abacaxi

500 ml de cerveja tipo wheat beer