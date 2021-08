Dia da cerveja: concurso busca novo escritor de livro cervejeiro no Brasil

Em comemoração ao Dia Internacional da Cerveja (6), A Editora Krater e a Academia da Cerveja, da Ambev, lançaram uma iniciativa para os amantes da bebida. Através de um concurso, as empresas buscam encontrar um novo escritor/escritora de livro sobre cerveja no Brasil.

Em um cenário ainda pouco favorável de incentivo e estímulo ao desenvolvimento e reconhecimento de talentos nas pesquisas nacionais sobre ingredientes, manejo de plantações, processos produtivos e estilos cervejeiros, o concurso literário surge como uma porta de entrada para a democratização e fomento do conhecimento brasileiro sobre a ciência por trás da cerveja. O vencedor ou vencedora contará, inicialmente, com pelo menos mil exemplares de sua obra impressos, além do adiantamento de royalties no valor de R$ 5.000,00.