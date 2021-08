Dia do Ciclista: Salvador alcança cerca de 310 km de rede cicloviária

A rede cicloviária de Salvador aumentou. De acordo com a Transalvador, com a implantação de mais 16 km de espaços destinados à ciclistas, a capital baiana fica com cerca de 310 km divididos em ciclovia, ciclofaixa e ciclorrotas. Na prática, isso é considerado um aumento de mais de 610%. Em 2012, havia apenas 38 km de vias para os amantes de bike.