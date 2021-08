Dia do estagiário: confira lista de empresas com inscrições abertas em todo o país

Google Brasil

As inscrições para a 2ª edição do Next Step do Google Brasil estão abertas. Os interessados podem se candidatar até o dia 30 de agosto, tendo formação prevista entre março e junho de 2024. Assim como na primeira edição, não será exigido conhecimento de inglês. As vagas estão divididas em duas áreas Negócios e Engenharia de Software. Acesse aqui e se cadastre.

Braskem

A Braskem também abriu inscrições para o Programa de Estágio 2022, com oportunidades para estudantes de diversas áreas. Os candidatos possuem duas opções: técnico e universitário. São mais de 210 vagas em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas. Para o estágio técnico, é necessário ter mais de 18 anos e estar cursando, no mínimo, o segundo semestre do Ensino Técnico. Já o estágio universitário são para estudantes do Ensino Superior a partir do 3º semestre, em cursos variados nas áreas de exatas e humanas. As inscrições vão até 27 de agosto e devem ser feitas pelo site da empresa.

Boticário

O Grupo Boticário abriu vagas para o Programa Geração B de estágio e trainee. Para as vagas de estágio, é preciso estar matriculado em um curso de Ensino Superior com formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Para as vagas de trainee, é preciso ter terminado a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de setembro no site da empresa.

Kraft Heinz

A multinacional do ramo de alimentos e detentora das marcas Heinz e Quero no Brasil, Kraft Heinz, abriu vagas para o seu Programa de Estágio 2022. As inscrições vão até 27 de agosto e os selecionados iniciarão o trabalho em 10 de janeiro de 2022. Acesse o site da empresa e se participe. Creditas

A Creditas, plataforma de crédito e soluções financeiras na América Latina, está com vagas abertas para seus programas de Estágio e de Jovens Talentos. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, de suporte ao negócio, como marketing e finanças e de jornada do cliente. Para o Programa de Estágio, a pessoa deve ter vínculo com uma instituição de Ensino Superior, podendo estar alocada em qualquer curso de graduação com conclusão entre o fim de 2022 e o fim de 2023. As inscrições são até o dia 27 de agosto pelo site da empresa. ZX Ventures

A ZX Ventures, braço de inovação da Ambev, está com inscrições abertas para Programa de Estágio 2022. Ao todo, são 15 vagas para estudantes de diversas áreas. O processo seletivo será digital e não vai necessitar de testes de inglês. As inscrições, podem ser feitas no site da empresa, até o dia 12 de setembro. Getnet

As vagas são destinadas aos escritórios de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) e atenderão às áreas de Tecnologia, Produtos, Riscos, Comercial, Finanças, Gente e Gestão, Operações e Comercial. O início do trabalho está previsto para 18 de outubro de 2021 e tem duração de até dois anos. Os candidatos devem cursar ensino superior com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As inscrições segue até o dia 23 de agosto pelo site. Totvs

A Totvs, empresa de tecnologia que oferece soluções de produtividade, abriu vagas para o programa de estágios focando em estudantes das áreas de tecnologia e design. Para ambas as áreas, os estudantes devem ter a previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2022 e julho de 2023. Ao todo são 125 vagas, e as posições são para developers, suporte técnico e UX (experiência do usuário). As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro no site da empresa. Globo

A Globo está com inscrições abertas, até o dia 5 de setembro, para estudantes dos ensinos técnico e superior. As vagas disponibilizadas pela companhia são para as áreas de criação, produção de conteúdo, desenvolvimento de software, ciência de dados, UX, transmissão e sistemas, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outros. Podem se inscrever estudantes de graduação de qualquer área, com formação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2024. Já os estudantes do ensino técnico, podem concorrer se estiverem cursando Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros cursos de tecnologia, com, no mínimo, um ano para a formatura – ou já ter concluído, mas ainda possuir vínculo com a escola. Para participar do processo seletivo, 100% remoto, basta acessar o site e preencher a plataforma com o perfil atualizado. As próximas fases contam com uma etapa online e uma entrevista virtual.

Nube

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) estão com 7.958 vagas de estágio em todas as regiões do Brasil em aberto. As oportunidades são para alunos dos ensinos médio, técnico e superior, nos períodos matutino e noturno. As bolsas variam de R$ 900 a R$ 2.800, conforme a vaga e a área de atuação. Os interessados podem acessar o site da entidade e cadastrar o currículo.









Fonte: iBahia