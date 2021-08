Dia dos pais: aprenda a fazer um pudim cremoso com crocante de amêndoas

Se é pra comer sobremesa boa, então nada melhor do que pudim. Agora, você deve estar pensando que para comemorar o dia dos pais não pode ser algo comum. Então, que tal incrementar e aprender a fazer um pudim cremoso com crocante de amêndoas!? Se você gostou na ideia, confira abaixo todos os detalhes da receita dada pela Nestlé. A preparação leva em média 5 minutos e o cozimento do pudim cerca de 1 hora. A espera mesmo será para deixar tudo resfriar antes de servir, mas vale a pena. O rendimento é de 16 porções.