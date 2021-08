Dia dos Pais: aprenda a fazer uma saborosa torta de frutas com leite condensado

Falta pouco menos de 5 dias para as comemorações do Dia dos Pais. E se você ainda não sabe o que fazer de sobremesa para o almoço do domingo, veja só essa torta de frutas com leite condensado. A receita, dada pela Nestlé, é ideal para toda família, já que o rendimento é de 10 porções. A preparação e o cozimento levam em média 40 min; e o tempo de espera para a torta ser servida é de 2 horas na geladeira.