Dia dos Pais: confira lista de cinco filmes sobre a relação de pais e filhos – Conexões e Negócios

O Dia dos Pais já é neste domingo (08) e, muito além do que apenas dar presentes, é tempo de celebrar aquele que sempre esteve torcendo por nossas vitórias e incentivando nossos projetos. E é claro que o cinema mostra muito desta relação entre um pai e seus filhos, com toda a dinâmica diferenciada que isso pode acarretar.

Seja um peixe desesperado ou um pai que cria um cenário completamente fantasioso e à parte da realidade, o fato é que essa interação pode ser vista de diversas formas. Pensando nisso, o Coisa de Cinéfilo elencou cinco filmes e uma série bônus que falam muito sobre pais e filhos, para você assistir neste domingão na companhia do papai ou para lembrar a relação com ele!





Procurando Nemo (Disney+)

Com certeza precisamos citar um dos maiores pais do cinema, que é Marlin, pai do Nemo. Depois que o filho sai dos corais e se perde no oceano, ele dá início a uma busca desesperada para encontrar seu rebento. No caminho, enfrenta diversos perigos, faz amizades que o ajudam no processo, como a peixinha Dory, e nunca desiste, mesmo com as maiores adversidades.

À Procura da Felicidade (Oi Play)

Um dos filmes que mais faz o espectador chorar, este longa estrelado por Will Smith e seu próprio filho na vida real, Jaden Smith, conta a história sofrida de pai e filho que lutam com problemas financeiros e não contam com o apoio da mãe do garoto. Eles são despejados de casa e precisam enfrentar grande dificuldades para conseguir um novo emprego para o pai e a, então, reestruturação da família. Baseado em uma história real, o que deixa tudo muito mais dramático e intenso.

Capitão Fantástico (Claro Video)

Este belíssimo filme em termos de roteiro, trilha sonora e fotografia, conta a história de um pai e seus seis filhos tendo que lidar com o falecimento da mãe. Eles sempre criaram as crianças longe da sociedade comum, com regras próprias, vivendo da natureza e com educação específica. Quando precisam recorrer ao hospital pela mãe, se veem numa situação em que aquele tipo de criação é colocada em xeque pelo restante da família. O pai super presente e parceiro, então, precisa defender seus pontos e mostrar que sempre fez tudo pensando no melhor para a família.

Uma Família de Dois (Telecine Play)

Samuel é um cara boa praça que nunca se preocupou muito com responsabilidade ou algo além do próprio umbigo. Um belo dia, uma ex-namorada aparece com uma criança alegando que é sua filha e simplesmente some. Ele agora tem que aprender a lidar com essa nova vida de pai solteiro e todos os percalços que enfrenta. Anos depois, a mãe da garotinha reaparece, mas Samuel não consegue mais se ver sem a filha.

A Vida é Bela (Telecine Play)

Neste filme premiado com o Oscar de Melhor Ator, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Trilha Sonora, temos a história de uma família de judeus que vai parar num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Para que o filho pequeno não fique impressionado com as barbáries a que serão submetidos, o pai cria uma história fantasiosa de que eles estão vivendo

uma grande aventura e logo vão se juntar com a mãe novamente. É lágrima atrás de lágrima e mostra todo o amor sem limites de um pai pelo seu filho.

BÔNUS: Série This is Us

Como não trazer a relação de Jack Pearson com seus filhos para esta lista? Ele é um dos mais dedicados personagens de séries e abdica absolutamente de qualquer coisa em prol da felicidade de seus três filhos. Além disso, ele é o primeiro a incentivar nos projetos, aquele que está lá na frente na torcida, apoiando e levantando a moral. Quem assiste a série sabe que ele é um verdadeiro paizão e merece muito ser lembrado nesta data celebrativa!

Marcela Gelinski, editora do site Coisa de Cinéfilo