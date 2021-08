Dia dos Pais: confira lista de famosos que se tornaram papais em 2021

MALVINO SALVADOR

Malvino Salvador é pai por doação e talento. Com 4 filhos, ela demostra – nas redes sociais – ser dedicado e atencioso. Em janeiro, no dia 9, veio ao mundo Rayan. O parto da lutadora Kyra Gracie aconteceu no Rio de Janeiro e o baby chegou com 3,910 kg e 51 cm.

Em uma postagem, o ator fez uma homenagem especial pra chegada do caçula. “Rayan, seja muito bem vindo a este mundo, meu filho! Que sua vida possa lhe proporcionar desafios, conquistas e alegrias. Que você preserve sua saúde. Que respeite ao próximo com hombridade, sem deixar de lutar pelos seus sonhos, com a convicção de ter sempre percorrido o caminho dos justos e caridosos! TE AMO!”, disse.

Família de Malvino Salvador e ao lado, o ator com o pequeno Rayan (Fotos: Reprodução/Instagram)

JULIANO CAZARRÉ

Ainda em janeiro, o ator Juliano Cazarré foi papai da primeira menininha da família. Junto com a esposa Letícia, eles têm 3 meninos – Vicente, 10 anos; Inácio de 7; e Gaspar de 1 ano. O casal estava contando os dias até que no dia 15 de janeiro Maria Madalena chegou.

Emocionado, o ator postou: “Maria Madalena chegou! Mamãe e filhinha estão ótimas. Obrigado a todos vocês que gostam da gente e rezam por nós. Viva a Vida. A vida quer viver. Deus seja louvado. Maria Santíssima e São José, nosso pai e senhor, intercedam por nós. Um beijo a todos.”

Família de Juliano Cazarré (Fotos: Reprodução/Instagram)

SAULO PONCIO

O ano começou animado também para Saulo Poncio que foi pai pela segunda vez. Henri Brandt chegou no dia 22 de janeiro. Saulo e Gabi já tem um filho juntos chamado Davi, de 2 anos.

No dia do parto, o papai postou: “Nasceuuuuuu !!!!! Minha outra vida nasceuuuuu !!!!!!Obrigado meu papai amado, você sempre me surpreende. A glória da segunda casa será maior do que a primeira”

O pequeno, que atualmente tem pouco mais de 8 meses, promete ser popular, como os pais. Antes do nascimento, a página do Instagram dele já tinha 126 mil seguidores.

Saulo e Gabi possuem dois filhos Henri e Davi (Fotos: Reprodução/Instagram)

KAKÁ DINIZ

Kaká Diniz, esposo de Simone (da dupla Simone e Simara), é só sorrisos. Para o empresário, a família está completa com o nascimento da pequena Zaya. O parto aconteceu no dia 22 de fevereiro, em Orlando nos Estados Unidos.

No dia do nascimento da caçula, já que o casal o primogênito Henry de 7 anos, ele escreveu: “Minha filha.. se você soubesse que você chegou agora e já é tão amada! Eu só te desejo toda felicidade do mundo meu amor, você hoje não lê, mas um dia você vai entender tudo que estou escrevendo agora. Como Deus é perfeito em tudo, me concedendo o direito de ser pai, ser marido, ser filho… Eu não tenho nada a te pedir Senhor, só te agradecer por tudo que você me proporciona, mesmo sabendo que não somos merecedores do teu amor, sendo falhos, mesmo assim Tu nos concede momentos de êxtase de um amor que não se explica. Obrigado Pai por me deixar ser primeiramente teu filho; obrigado por ser esposo; obrigado por ser pai… só te agradeço e hoje mais do que nunca, obrigado pela @zayadiniz, @henrydinizof e @simoneses.”



Kaká Diniz com Simone, Henry e Zaya (Fotos: Reprodução/Instagram)

JOAQUIM LOPES

O ator Joaquim Lopes teve a felicidade de ser pai em dobro em 2021. No dia 20 de março, nasceram as filhas Sophia e Pietra. Na data, ele postou uma foto emocionante ao lado da companheira Marcela descrevendo o momento.

“Tudo o que eu vivi nesses 40 anos, hoje eu entendo que de certa forma foi espera. Espera por esse momento agora. Minhas filhas nasceram ontem dia 20 às 10 horas da manhã. E entendi também que meu coração que antes batia sozinho e dentro do meu peito, agora são dois, e batem do lado de fora do meu corpo. Eu vivo por elas. Eu sou delas…”

Família de Joaquim Lopes com Marcela Fogaça (Fotos: Reprodução/Instagram – Divulgação/Fotográfa Thais Galardi)



LUCAS LUCCO

Lucas Lucco também foi papai em 2021. O parto do pequeno Luca aconteceu no dia 19 de março. A mamãe Lorena Carvalho sentiu as primeira dores na noite anterior e todo o processo foi acompanhado pelo cantor. Nas redes, ele só tinha elogiou diante da força da companheira e da chegada do neném. “Que MULHER! Muito orgulho de vc meu amor @lorenacarvalhod. Muito obrigado por essa oportunidade! Jesus Cristo ouvindo nossas preces nos deu uma gestação e um parto perfeitos. Graças a Deus por tudo. Obrigado a todos”, disse ele. Parto de Luca e Lucas Lucco com o filhote (Foto: Reprodução/Instagram)

WHINDERSON NUNES

Whinderson Nunes também foi pai em 2021, mas a história se resignificou para o humorista e a mamãe Maria Lina Deggan. João Miguel nasceu no dia 29 de maio em um parto prematuro, com 22 semanas e 2 dias; e devido a complicações médicas, virou anjinho no dia seguinte. Na data, uma mensagem foi publicada da rede social do artista.

“Ontem eu conheci meu filho, e a primeira vez q encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus. A tanto tempo eu não me sentia vivo. Ele como diz no interior é minha cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho pq veio um pouco antes do esperado, a mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me botou mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias mas só passando mesmo pra saber, obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo. Com amor, Maria e Whind.”

Whinderson Nunes com a companheira Maria Lina e a imagem de despedida de João Miguel (Fotos: Reprodução/Instagram)

ZÉ FELIPE

A filha de Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca nasceu no dia 30 de maio. A pequena Maria Alice gerou uma comoção nas redes. Antes mesmo de sair da maternidade, ela já tinha 3 milhões de seguidores.

Zé Felipe é só orgulho da pequena Maria, que já completou 3 meses. Os registros em família são marca registrada do cantor na internet. Vale lembrar que Maria Alice é neta do cantor sertanejo Leonardo.

Zé Felipe no dia do parto com a influencer Virginia Fonseca (Fotos: Reprodução/Instagram)

FRED

No Hospital Pro Matre Paulista, no dia 15 de julho, foi a vez de Fred se encontrar com o baby Cris. O pequeno nasceu com 3,7 kg e 51 cm ‘de puro carisma’ como disse o pai. O parto foi longo. Ao todo, segundo o relato da mamãe coruja Bianca Andrade (Boca Rosa), foi de mais de 20h.

Fred é só chamego com Cris. No dia do nascimento, ele escreveu: “E ele chegou, num parto inesquecível, do jeitinho dele, todo gente boa, simpaticão, emocionando todo mundo, sendo muito parceiro do papai, e principalmente da mamãe, e trazendo um mundo novo à nossa família. Nosso Big Baby Cris nasceu ontem, 15 de Julho, às 21:14, com 3,7kg e 51cm de puro carisma e boas energias.”

Fred com baby Cris e a mamãe Bianca Andrade (Fotos: Reprodução/Instagram)

DILSINHO

No dia 28 de julho, Bella chegou para fazer a alegria de Dilsinho. Com 49 cm e 3,62 kg, a filha é fruto do relacionamento do cantor com a médica veterinária Beatriz Ferraz.

Nas redes sociais, o papai registrou um momento dizendo “num segundo o tempo parou e a minha vida mudou pra sempre… minha Bella.”