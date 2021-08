Diabetes: confira sete mitos sobre a doença

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de diabetes,comorbidade causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que controla a glicose no sangue e garante energia para o organismo.

“Quanto mais brevemente se controla o diabetes, melhor será a evolução do paciente, com menores complicações crônicas. É importante não deixar de rastrear o diabetes e o pré-diabetes naqueles pacientes com fatores de risco. E uma vez feito o diagnóstico, não se pode retardar o tratamento”, comenta Dra. Andressa Heimbecher, endocrinologista.

A doença também é cercada por mitos e verdades Confira abaixo os principais.

1. “Comer doce leva ao diabetes”

Para ter diabetes é preciso ter pré-disposição genética à doença e outras associações, como obesidade, sedentarismo e histórico familiar. Portanto, consumir açúcar exclusivamente, não leva à doença. Mas para quem tem diabetes, certamente há necessidade de moderar esse consumo.



2. “É fácil saber os sinais do diabetes”



Os sintomas do diabetes não são claros e variam de uma pessoa para outra. É importante fazer exames de rotina para saber os fatores de risco e obter diagnóstico preciso.

3. “É possível curar o diabetes”

Existem vários estudos sérios para achar a cura, mas nada ainda que possa ser afirmado. “Portanto, cuidado com falsas promessas disseminadas na internet”, reforça Dra. Andressa.

4. “Diabéticos podem ter mais gripes e resfriados”

Não há relação. O que os médicos indicam é que portadores de diabetes tomem a vacina, pois gripes e resfriados costumam dificultar o controle do diabetes, levando a complicações.

5. “Só obesos têm diabetes tipo 2”

Embora o sobrepeso seja um fator, não é causa única. A doença também está associada ao histórico da família e à idade. Muitas pessoas consideradas magras também são diabéticas.



6. “Diabéticos não podem comer pães, batata e massas”.

O que se deve fazer é controlar a porção. Isso porque a alimentação saudável é a chave da boa saúde. Os diabéticos que precisam controlar a quantidade de carboidrato ingerida devem ficar atentos aos níveis de glicose, para saber a porção certa desses alimentos a ser ingerida.

7. “frutas podem ser consumidas sem controle pelos diabéticos”

Depende, pois, embora sejam muito saudáveis, elas contém carboidratos e, por isso, devem obedecer ao planejamento alimentar e à contagem dos carboidratos.