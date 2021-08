Dias e horário do novo programa de Fausto Silva são definidos; veja detalhes

Parece que a Band chegou num consenso sobre o novo programa de Fausto Silva na emissora. Ao que tudo indica, a atração irá ao ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 20h30 às 22h. Sendo assim, segundo a colunista Cristina Padiglione, o programa Show da Fé, do pastor R.R Soares irá sair do ar ou, provavelmente, mudar de horário.

Cabe destacar que, com essa decisão, Faustão irá bater de frente com o Jornal Nacional e a com a novela do horário nobre. Na equipe do projeto, além de Chris Gomes, que foi diretor do Domingão durante anos, mais dois profissionais deixaram a emissora carioca e acompanharam o veterano: José Armando Vanucci, redator-final do Domingão, e Beto Silva, diretor da Super Dança dos Famosos, que deixará a Globo no final do mês.