Dicas para a sua economia doméstica

Faça um planejamento para direcionar a economia doméstica

Organização e planejamento são pontos essenciais para amparar a sua vida financeira. Dessa forma, é possível amparar a sua demanda atual e viabilizar uma reserva financeira para emergências. No entanto, a economia doméstica exige a participação e o envolvimento de todas as pessoas que moram na mesma residência.

Separe as despesas e controle a rotina

Primeiramente, organize todas as despesas, separando-as em fixas e variáveis e análise qual área está gastando mais. Assim sendo, é possível identificar possíveis pontos de economia dentro da sua rotina.

Pesquise e compare preços

Planeje possíveis gastos com cautela e controle a sua rotina, de modo que possa economizar sem comprometer o orçamento familiar. Antes de comprar, pesquise. Essa dica vale para tudo, desde alimentos até eletrodomésticos, pesquise e compare.

Vai comprar aparelhos eletroeletrônicos e/ou eletrodomésticos?

O uso consciente de energia elétrica traz benefícios para todo mundo: além da economia financeira, também representa o cuidado com o meio ambiente.

Sendo assim, no momento da compra, escolha modelos que apresentem bons índices de eficiência energética: aparelhos com o Selo Procel/INMETRO de economia de energia são os ideais.

Se possível, não mantenha aparelhos antigos, como geladeira, por exemplo. Já que os modelos atuais são bem mais econômicos e funcionais.

A internet facilita a comparação de preços

A internet facilita comparações através dos sites de busca de preços, que inclusive contam com gráficos de variação dos valores, o que pode ser muito útil para a sua pesquisa.

Nunca compre no primeiro lugar que encontrar, sempre analise as opções e certifique-se de que está comprando com o melhor preço e as melhores condições. Dessa forma, é possível poupar bastante dinheiro.

Faça lista de compras

Faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado. Essa dica simples é muito eficaz para evitar que compre produtos em excesso. Além disso, aproveite os dias de promoção e se atente as ofertas.

Faça trocas financeiramente viáveis

É possível realizar pequenas trocas que possibilitem que você economize de forma orgânica. Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, e assim direcionar o valor que seria referente a essa tarifa para sua a poupança, por exemplo, ainda que você ache que esse valor é irrisório e não deve ser guardado. Pois, ao gerar pequenas economias, você irá amparar novos hábitos, o que fará diferença na sua vida em longo prazo.