Dicas para adultos que querem aprender inglês 

Aprender inglês não é tarefa das mais fáceis, e por isso desde cedo muitos pais investem no ensino do idioma para os filhos nos primeiros anos de vida.

Segundo especialistas, o ideal é aprender inglês o quanto antes. Muitos dizem que o aprendizado da gramática e a correta pronúncia das palavras fica mais difícil ao longo dos anos.

Contudo, muitas pessoas não têm essa oportunidade e aí é hora de correr atrás do tempo perdido. Há diversas escolas voltadas para o ensino de inglês para adultos, seguindo inclusive objetivos diversos: acadêmicos, profissionais, para turismo, etc.

Se você busca entender quais são os desafios de aprender o inglês de maneira tardia e quais as vantagens de fazer um intercâmbio hoje em dia, fique no artigo!

Desafios de aprender inglês tardiamente

Ainda que estudos indiquem que é fundamental aprender um novo idioma na infância e adolescência para conseguir ter uma boa fluência, isso não quer dizer que na vida adulta isso não seja possível.

Para ficar bom no inglês, de acordo com quem entende do assunto, o adulto precisa apostar em estratégias, juntamente com abordagens diferentes, métodos de ensino e muito, muito treino.

Segundo especialistas, estudos demonstram que adultos não devem perder a vontade de aprender um novo idioma, ainda que tenham dificuldades maiores quando comparados com crianças. É super possível conseguir um bom conhecimento da língua depois dos 18 anos.

Vale destacar que, aprender um novo idioma na vida adulta, faz bem ao cérebro e pode até mesmo retardar possíveis doenças de degeneração cerebral, como o Alzheimer.

Vale a pena investir no intercâmbio

Realizar intercâmbio em um país de língua inglesa ajuda muito na aprendizagem e domínio do inglês. Certamente essa não é a única alternativa, mas é um estímulo eficaz.

Segundo dados levantados pela Belta (Brazilian Educational & Language Travel Association), em 2018 houve aumento da procura de pessoas entre 40 e 59 anos interessadas na realização de um intercâmbio. Já entre 30 e 39 anos, a taxa de procura foi de 23,8%.

Além disso, pesquisa recente aponta que indivíduos maduros tendem a fazer intercâmbio do que os mais jovens por dois motivos:

Querem melhorar o idioma para acompanhar as demandas da empresa onde trabalham;

Estão basicamente interessadas na troca cultural.

Ademais, existe a questão do networking que oferece vários benefícios para quem tem esta experiência em outro país.

Está vendo que é possível aprender e dominar o inglês tardiamente?

