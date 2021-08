Dicas para aumentar as suas chances de sucesso profissional através da entrevista de emprego

Dicas para que você consiga se direcionar durante a entrevista de emprego

Uma entrevista de emprego é uma situação que pode ocasionar ansiedade por conta da avaliação. Por isso, muitos profissionais ficam aquém do seu potencial de mercado, não conquistando uma vaga relacionada ao seu perfil.

Sendo assim, trouxemos algumas dicas para que você consiga se direcionar durante a entrevista de emprego e aumentar as suas chances de sucesso profissional.

Postura corporal

Primeiramente, é importante que você tenha atenção a sua postura corporal. Uma vez que a linguagem corporal transmite uma mensagem para o entrevistador.

Atenção aos seus gestos e tom de voz

Sendo assim, evite cruzar braços e pernas, evite colocar objetos em seu colo em posição de defesa, bem como, evite gesticular excessivamente e controle o seu tom de voz. Além disso, é muito importante que você se direcione de maneira positiva e tenha clareza sobre a construção de sua narrativa.

A construção da sua narrativa

Por conseguinte, a construção da sua narrativa é outro ponto importante dentro de uma entrevista de emprego. Para isso, é necessário que você conheça os pontos positivos de todas as suas experiências profissionais anteriores. Bem como, é importante que conheça também os seus pontos de melhoria.

Você Pode Gostar Também:

Certamente essa análise fará diferença para que você construa a sua narrativa de maneira positiva, respeitando a ordem dos fatos e sem se deixar dominar pelo nervosismo.

A cultura da empresa

Conhecer a cultura da empresa pode te ajudar de diversas formas. Primeiramente, porque poderá verificar a melhor maneira de se vestir. Visto que se a sua entrevista de emprego ocorrer em uma Startup, você poderá se vestir de uma forma casual.

No entanto, caso a sua entrevista de emprego ocorra em uma empresa tradicionalista, é necessário que você se vista de maneira formal.

Além disso, esse conhecimento pode te ajudar a direcionar respostas sobre o processo seletivo, o que aumenta sua autoconfiança de forma natural.

Utilize o espaço para perguntas

Muitas pessoas saem da entrevista de emprego com dúvidas. No entanto, não é necessário, bem como, é importante que você tire todas as suas dúvidas referente ao processo seletivo.

Sendo assim, pergunte os detalhes sobre benefícios, horários, plano de carreira etc. Uma vez que ao tirar suas dúvidas, você poderá avaliar a empresa para que haja um alinhamento dos dois lados envolvidos. Visto que é necessário que a empresa também esteja de acordo com seus objetivos profissionais.