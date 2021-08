Dicas para crescimento pessoal – Veja algumas sugestões!

Neste artigo vamos lhe apresentar algumas dicas de crescimento pessoal para que você possa dar passos importantes rumo a esse objetivo. Afinal, sabemos que esse crescimento é fundamental na hora atingir sonhos e objetivos, não é mesmo?

Sendo assim, trouxemos algumas considerações que poderão ser úteis para você. Esperamos lhe ajudar, de alguma maneira. 😉

Vamos lá?

Dicas de crescimento pessoal

O crescimento pessoal é algo totalmente subjetivo. Cada pessoa vive a sua maneira. Afinal, cada um tem uma história de crescimento e superação para contar.

Sendo assim, considere os apontamentos abaixo como um suporte para esse seu processo, e não como uma “regra”. Lembre-se de que os passos para esse desenvolvimento pessoal devem ser encontrados dentro de você. 😉

Com isso claro em mente, veja as considerações a seguir:

1- O autoconhecimento é o ponto de partida

Como mencionado anteriormente, o crescimento pessoal está intimamente atrelado ao seu conhecimento de si. Ele parte de dentro de você, pois precisa se basear em sua vida pessoal e em sua história para fazer sentido.

Afinal, não teria motivo para você considerar as superações alheias na hora de crescer em sua vida, concorda?

Por isso, um passo fundamental para o seu crescimento é justamente praticar o autoconhecimento. Através desse exercício você terá mais claro quais são as áreas de sua vida que devem ser desenvolvidas.

2- Bons hábitos podem lhe ajudar a crescer na vida

Além de reconhecer os seus pontos fortes e fracos para aprimorá-los, você também deve aprender a dar uma atenção a mais para os seus hábitos.

Muitas vezes temos hábitos ruins que acabam estagnando o nosso crescimento. A nível de exemplo, temos a clássica procrastinação. Esta que acaba atrapalhando qualquer plano e objetivo das pessoas, fadando muita gente ao fracasso.

Sendo assim, comece a analisar os seus hábitos e cultive os mais positivos – são eles que irão lhe impulsionar.

3- Tenha referências positivas e que lhe inspirem

Ter referências positivas e que sirvam de inspiração também é uma das melhores dicas de crescimento pessoal.

Porém, aqui é necessário ter um certo cuidado: não confunda referência com comparação.

Infelizmente, muitas pessoas acabam se comparando ao invés de usar o sucesso alheio como inspiração. Não faça isso! A comparação sempre será injusta, em qualquer situação.

Sendo assim, foque em ter referências que lhe inspirem, e não que lhe intimidem.

4- Expanda a sua mente lendo e consumindo conhecimentos diferentes

Expandir a mente faz parte do crescimento pessoal. Para isso, seja adepto à leitura e à aquisição de conhecimentos sem a necessidade de requerer um diploma ou certificado.

Pois pare e reflita: quantas pessoas querem aprender algo apenas para ter um diploma? Isso, na verdade, até pode ser interessante, mas não é tudo.

A nossa mente precisa ser exercitada sempre – dentro e fora das academias.

Com isso levado em conta, expanda a sua mente com conhecimentos que podem lhe ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Os livros estão aí para isso.

5- Tenha metas e objetivos para as suas mais diferentes áreas da vida

Saber quais são as suas metas e objetivos também é uma das principais dicas de crescimento pessoal. É através desse planejamento que você sempre estará a par do que deve ser desenvolvido e melhorado. E isso, no longo prazo, impulsionará você à sua melhor versão. 😉